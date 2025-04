Remontada en vue pour Courtois ? Voici pourquoi il faut toujours se méfier du Real Madrid au Santiago Bernabeu

Menés 3-0 avant de recevoir Arsenal au Santiago Bernabeu, les Madrilènes vont devoir réaliser un exploit s'ils veulent se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions.

Litérallement surclassés au match aller, les hommes de Carlo Ancelotti vont devoir se battre trois fois plus dans ce match retour pour remonter le 3-0 subi à Londres dans le stade d'Arsenal.

Remontada

C'est souvent le rival barcelonais qui a été associé à ce nom mais ce soir c'est bien "la Casa Blanca" qui va devoir réaliser une remontada. Un exploit qu'ils ont déjà réalisé par le passé.

Retour au 4 mai 2022 lorsque après le match aller, Manchester City se déplace au Santiago Bernabeu avec un but d'avance. Mahrez va ensuite porter l'écart à 2 buts en ouvrant le score du match retour à la 73e. Nous rentrons alors dans le temps additionnel et le Real a besoin de deux buts pour arracher la prolongation. C'est alors que Rodrygo trompe deux fois Ederson en moins d'une minute. Prolongation et qualification du Real après une première remontada.

La deuxième échéance, 8 mai 2024. Real Madrid - Bayern Munich pour la demi-finale retour. Les deux équipes s'étaient quittées à l'aller sur le score de 2-2. Le Bayern ouvre le score du match retour via Davies et le temps s'écoule jusqu'à la 88e. Le Real a besoin de deux buts pour se qualifier directement et on connait la chanson. Joselu sorti du banc quelques minutes plus tôt surgit par deux fois et renverse le score à 2-1. Le Real s'est ainsi qualifié pour la finale et l'a même remportée.

Certes, ces deux exemples n'étaient pas des remontées de trois buts de retard, mais ils prouvent la force mentale des Madrilènes lorsqu'ils sont en mauvaise posture chez eux. La solution était venue deux fois du banc avec un joueur qui marque un doublé. Alors, rendez-vous ce soir pour voir si le Real peut une nouvelle fois écrire l'histoire....