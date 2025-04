Plus de 400 matchs professionnels en Belgique...avant le tout dernier vendredi : Seraing s'apprête à dire au revoir à un marathonien de notre football

Vendredi, Seraing accueille Lokeren pour clôturer la saison. Un match qui servira de dernière danse à Nils Schouterden.

Avec l'officialisation du maintien en D1B tombée le weekend dernier, Seraing jouera, pour la première fois de la saison, libéré contre Lokeren-Temse, le match de clôture de cette nouvelle saison éprouvante dans l'antichambre de l'élite.

Un contexte favorable pour permettre à Nils Schouterden de faire ses adieux. Le capitaine des Métallos raccrochera les crampons en fin de saison, ce match au Pairay est donc le tout dernier de sa carrière. Il lui faudra toutefois se remettre de la blessure qui l'a privé du match à Eupen.

Le maintien pour finir en beauté

Le milieu gauche a débuté son parcours professionnel à Louvain, transitant ensuite par Saint-Trond, Eupen, Westerlo, Malines et le Lierse avant de finir au Pairay. Outre ses plus de 400 matchs disputés dans les stades belges, le natif de Bonheiden s'est aussi offert un passage dans le championnat chypriote en 2021, mais l'aventure n'avait duré que six mois.

Il s'apprête à repartir à l'étranger : "Je vais déménager en Espagne, à Alicante, avec mon épouse et mes deux enfants et l'idée est de vieillir là-bas", explique-t-il avec émotion à nos confrères de La Dernière Heure.

Schouterden disposait pourtant d'une option pour prolonger son contrat d'une saison à Seraing. Mais il préfère s'arrêter là : "Je voulais finir sur une bonne note et le maintien décroché le week-end dernier en est une. Physiquement, j'aurais pu jouer l'une ou l'autre année supplémentaire mais je commençais à perdre l'envie. Cette décision ne fut donc pas difficile à prendre". Un an après Christophe Lepoint, c'est donc un autre modèle de professionnalisme du football belge qui s'apprête à tirer sa révérence au Pairay.