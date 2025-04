Six nouveaux nominés au Hall Of Fame, mais pourquoi Enzo Scifo (entre autres) est-il encore absent ?

Le Hall Of Fame de la Pro League a été inauguré l'année passée, avec 10 intronisés auxquels s'ajouteront chaque année deux nouvelles légendes. Et parmi les 6 nominés de cette année, toujours pas trace d'Enzo Scifo, par exemple : la raison est en réalité logique.

L'identité des 10 premiers joueurs introduits au Hall Of Fame de la Pro League avait déjà fait débat. Le format de ce Hall Of Fame, qui ne comprenait que les joueurs ayant joué au moins 75 matchs à partir de 1975 en Pro League, excluait ainsi celui qu'on peut considérer comme le plus grand joueur de l'histoire du championnat et du football belge : Paul Van Himst.

Alors qu'on imaginait voir Van Himst recevoir une sorte de trophée d'honneur particulier lors de la première cérémonie, qui s'est tenue le 4 novembre dernier, il n'en aura rien été. Une incongruité qu'on imagine voir corrigée un jour ou l'autre.

Les votes étant ouverts au public, certains noms avaient également fait débat : Thomas Buffel, notamment, était une présence franchement surprenante, mais certains estimaient aussi que des joueurs tels que Wesley Sonck ou Pär Zetterberg avaient moins fait que, par hasard, des Enzo Scifo ou Robbie Rensenbrink.

La Pro League corrige un peu le tir

À partir de cette année, la Pro League semble décidée à reprendre un peu les choses en mains. Exit le vote préliminaire destiné au public et qui avait permis quelques incongruités ; on se rappelle ainsi qu'il se chuchotait qu'en raison de votes massifs venus de Côte d'Ivoire, Copa Boubacar avait longtemps figuré parmi les candidats crédibles à une place dans le Hall of Fame, ce qui, sans lui manquer de respect, aurait été... étonnant.

Cette fois, la Pro League a désigné 6 nominés préalables, et c'est eux que les votants devront départager. Mais celui que beaucoup considéraient comme "le 11e" intronisé en novembre, Enzo Scifo, est toujours absent de ces nominations. "Je pensais pourtant être une légende du football belge, tout de même", reconnaissait à l'époque Scifo à notre micro, visiblement un peu blessé.

En réalité, la Pro League, cette fois, n'a nominé que des joueurs de la "vieille garde" : Robbie Rensenbrink, Wilfried Van Moer, Raoul Lambert, Johan Boskamp et Lei Clijsters, soit des joueurs ayant brillé environ de 1975 à 1989 - date du titre de champion de Belgique et d'Europe de Clijsters avec Malines. Des nominés méritants, à n'en pas douter, auxquels s'ajoute Heleen Jacques pour la branche féminine de notre football.

Scifo, tout comme Philippe Albert, Marc Degryse et bien d'autres, devront donc probablement attendre la prochaine levée, qui devrait couvrir la fin des années 80 et les années 90. Et si cette fois, Enzo Scifo n'en fait pas partie, on se demandera bien ce que la Pro League a contre lui...