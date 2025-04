Que peut changer Besnik Hasi pour relancer Anderlecht dans ces Playoffs ?

Besnik Hasi se creuse la tête pour trouver des solutions au Sporting d'Anderlecht. Après avoir aligné le même onze à deux reprises, il va peut-être devoir changer sa formule cette fois...

Une défense à 4, enfin ?

Besnik Hasi insiste avec une défense à 3 qui ne marche pas beaucoup mieux que sous David Hubert. La faute à des profils peu adaptés et à trois défenseurs centraux qui se complètent peu. Mais s'il souhaite repasser à 4, les options sont peu nombreuses en raison des blessures.

Ainsi, Ludwig Augustinsson au back gauche et Ali Maamar au back droit - Foket semblant toujours hors-course - seraient les seules options de Hasi s'il passait à 4 derrière. Mais au moins cela libérerait-il un poste offensif, et surtout permettrait à Angulo de se concentrer sur l'attaque.

Nilson Angulo ne doit faire qu'attaquer

Au Parc Duden, sans surprise, Nilson Angulo a souffert au moment de défendre, comme souvent. Besnik Hasi était furieux à son encontre, mais l'Équatorien n'est pas fait pour ce rôle de piston : on a bien vu qu'il amenait énormément devant dès qu'il était libéré de ses tâches défensives. Un 4-3-3 avec Angulo ailier offensif serait-il possible ?

Hasi doit oser lancer Nathan De Cat

Nathan De Cat était le meilleur milieu de terrain Mauve & Blanc dès sa rentrée au jeu. Oui, il n'a que 16 ans, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il est prêt physiquement comme tactiquement. Si Riemer, Hubert puis Hasi ont vu ses qualités et l'ont intégré au noyau A, qu'attend-on pour le lancer dans le grand bain ? Il n'y a littéralement rien à perdre.

Aux côtés de Dendoncker, bien plus à l'aise ces dernières semaines, et de Yari Verschaeren avec lequel il pourrait combiner facilement, De Cat amènerait ce vent de fraîcheur made in Neerpede qui ferait tant plaisir aux supporters. À la maison contre un adversaire qu'il faut dominer, un entrejeu moins joueur ne serait pas accueilli avec le sourire...

Hazard, voire même Huerta ont-ils perdu des points ?

Cela pourrait se faire au détriment de certains cadres : Thorgan Hazard risque de faire un bref séjour sur le banc après ses matchs délicats contre Bruges et l'Union. La saine concurrence n'est crédible que si les joueurs moins performants paient le prix de leurs erreurs, peu importe leur statut et leur nom.

César Huerta, lui aussi en difficulté au Parc Duden, a du mal de son côté à outrepasser son statut de supersub pour le moment - mais en ce qui le concerne, c'est peut-être l'absence de concurrence sur les ailes qui peut le protéger. Edozie ne convainc en effet pas plus.

Le onze d'Anderlecht si Hasi veut bousculer son groupe :

Coosemans / Augustinsson - Hey - Adryelson - Maamar / Dendoncker - De Cat - Verschaeren / Angulo - Dolberg - Huerta