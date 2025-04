C'est officiel : après Ayensa, le Standard lève une autre option d'achat très attendue et continue les grandes manoeuvres !

Le Standard frappe fort sur le marché des transferts avant même son ouverture. Considérée comme trop élevée sur papier, l'option d'Ilay Camara a été levée !

C'était en réalité attendu : l'option d'achat d'Ilay Camara (22 ans) a été levée officiellement cette semaine par le Standard de Liège. Le latéral belgo-sénégalais était prêté par le RWDM, qui en demandait 1,8 million d'euros pour s'offrir ses services à titre définitif.

C'est désormais chose faite, même si le Matricule 16 devrait pour l'occasion payer le RWDM en plusieurs tranches (on parle de quatre paiements échelonnés). Camara s'est engagé au Standard jusqu'en juin 2029, et le CEO Giacomo Angelini s'en est réjoui sur le site officiel du club :

"Ilay a confirmé tout au long de la saison les espoirs que nous avions placés en lui en le recrutant lors du dernier mercato estival. Sa vivacité, sa technique et ses qualités de percussion en ont fait un élément essentiel de notre effectif et un international sénégalais. La décision de lever son option d’achat était dès lors devenue une évidence et montre notre souhait de continuer à tout mettre en œuvre pour réussir les Europe Playoffs tout en préparant l’avenir".

Un prêt levé... pour faire sauter la banque cet été ?

C'est une superbe affaire pour le Standard, car Camara réalise une saison trois étoiles et s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux gauches de Belgique. Le transfuge de Molenbeek a délivré 5 passes décisives en 26 matchs de phase classique, mais son impact sur le jeu liégeois va au-delà des statistiques.

Reste désormais une question : ce transfert signifie-t-il pour autant qu'Ilay Camara sera encore Rouche la saison prochaine ? On sait que plusieurs clubs, notamment le FC Bruges, s'intéressent de près à son profil. Le Standard pourrait bien avoir levé cette option dans l'optique d'une grosse vente cet été. Affaire à suivre.