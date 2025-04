Thorgan Hazard parle franchement de son futur, avec un message clair pour les supporters d'Anderlecht : "C'est en tout cas ce que je veux faire"

Thorgan Hazard est toujours sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2026, mais son avenir est loin d'être certain. Dans une interview franche avec le média néerlandophone HUMO, le joueur de 31 ans s'est projeté sur le dernier chapitre de sa carrière.

Malgré les critiques qu'il reçoit d'une partie du public d'Anderlecht, Thorgan Hazard reste pragmatique face à la situation. L'ancien joueur du Borussia Dortmund est revenu en Belgique il y a deux ans à la recherche de bonheur et de plaisir de jouer.

"Je ne me sentais plus à ma place à Dortmund. L'entraîneur m'a rapidement mis de côté, je devais même parfois m'entraîner seul. Je dois pouvoir faire partie d'un groupe, plaisanter avec mes coéquipiers, bref : être heureux. C'est pourquoi je voulais revenir en Belgique", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé au média néerlandophone HUMO.

Thorgan Hazard ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait

Quant à son avenir, Thorgan se montre prudent. "Mon contrat couvre encore une saison supplémentaire après celle-ci. Théoriquement, je jouerai encore une année et deux mois à Anderlecht. Ensuite ? Je ne sais pas." L'ailier gauche, qui continue de se remettre d'une grosse blessure, ne ferme aucune porte. "Il pourrait se passer quelque chose demain qui mettrait immédiatement fin à tout."

Cependant, il envisage également une prolongation de contrat. "35 ans me semble être un bel âge pour prendre ma retraite, mais on ne peut jamais prévoir. Peut-être que je me sentirai assez bien pour continuer plus longtemps." Tout dépendra donc de la façon avec laquelle son corps réagira et de s'il parvient à retrouver son meilleur niveau.

Il n'envisage, en tout cas, pas une carrière d'entraîneur. "Vous ne me verrez jamais entraîner, ça ne me dit rien. Cependant, je veux rester dans le football, peut-être en tant que directeur sportif. Mais si cela ne me convient pas, je ne forcerai pas les choses."

Le premier objectif ? Profiter de ses dernières années

Pour l'instant, Thorgan Hazard se concentre sur Anderlecht, même s'il admet que ce n'est pas toujours facile. Après sa longue période de rééducation, il peine à retrouver sa meilleure forme. Cependant, il est déterminé à prouver à nouveau sa valeur et à montrer son apport pour les Mauves en cette fin de saison.

Son désir de terminer sa carrière en Belgique reste d'actualité. "On ne peut jamais être certain, mais c'est ce que j'ai l'intention de faire." À Anderlecht ? Rien n'est certain. Mais Thorgan Hazard voudra continuer à jouer en Belgique... tant que son corps le lui permet.