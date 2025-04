Un but anecdotique... sauf pour l'histoire de la Belgique : Youri Tielemans et les Diables ont fait tomber un record historique en Ligue des Champions

Youri Tielemans a inscrit le 20e but d'un Belge en phase finale de Ligue des Champions, cette saison. Un record.

Aston Villa a causé une belle frayeur au Paris Saint-Germain, mardi soir. Les Parisiens menaient 0-2 après 30 minutes et pensaient avoir assuré leur qualification, mais Youri Tielemans a sonné la révolte pour les Villans.

Le Diable Rouge a réduit l'écart, avant deux nouveaux buts de la formation anglaise, qui n'est revenue qu'à un petit but de son adversaire sur l'ensemble des deux confrontations. C'est toutefois bien le PSG, comme le Barça, qui a rejoint le dernier carré de la compétition.

Cependant, s'il s'est finalement révélé anecdotique pour le résultat final, le but inscrit par Youri Tielemans a eu une influence directe sur l'histoire de la Belgique en Ligue des Champions. Il s'agissait en effet du 20e but inscrit par l'un de nos compatriotes lors de cette édition : un record.

Avec quatre buts, c'est Charles De Ketelaere qui a été le plus prolifique. Youri Tielemans a inscrit son deuxième but de la campagne et a rejoint Johan Bakayoko, Leandro Trossard et Chemsdine Talbi, qui avait encore la nationalité sportive belge lorsqu'il a marqué.

Six joueurs sont à un but : Zeno Debast, Arne Engels, Amadou Onana, Lois Openda, Samuel Mbangula et Maxim De Cuyper. Le record de 18 buts établi lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019 est donc tombé, et Leandro Trossard, avec Arsenal, pourrait encore contribuer à l'augmenter.