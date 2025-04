Noa Lang avait répondu avec humour : sept supporters de La Gantoise mis en examen après des actes de vandalisme au Jan Breydelstadion

Sept supporters de La Gantoise devront bientôt répondre d'actes de vandalisme au stade du Club Brugge. Les faits se sont déroulés en 2023, la veille d'un match entre le Club et Gand.

L'affaire a été introduite ce lundi au tribunal correctionnel de Bruges. L'incident a eu lieu en février 2023, où des vandales ont pénétré dans le Jan Breydelstadion et ont laissé des graffiti sur les murs et les poteaux des buts, visant le Club de Bruges et ses supporters avec des slogans insultants. Les dégâts se sont finalement élevés à des dizaines de milliers d'euros.

Un autre élément marquant a été le sigle "9K" apposé au centre du terrain. Cette abréviation fait référence au code postal de Gand et a été perçue comme une provocation claire envers l'équipe brugeoise. Le Club de Bruges n'a pas réussi à nettoyer à temps pour la réception de Gand et la marque était visible pendant la rencontre.

Lors de cette bataille des Flandres remportée 2-0 par le Club, Noa Lang a décidé de contrer de manière ludique le symbole gantois. Avec une bombe de peinture, il a transformé la marque "9K" en "8K", faisant référence au code postal de Bruges. La scène est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux.

Grâce à une enquête de la zone de police de Bruges, la cellule football a pu identifier sept suspects quelques mois plus tard. Il s'agit de six hommes venus de Flandre orientale et d'un de Torhout, âgés de 21 à 28 ans. Ils ont été mis en examen et envoyés devant le tribunal correctionnel.

Alors que l'affaire a débuté lundi, le procès ne sera traité que fin d'année. Le 22 décembre, le dossier sera plaidé. Tant le Club de Bruges que la ville de Bruges se sont constitués parties civiles.