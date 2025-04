En fin de contrat au terme de la saison, Radja Nainggolan a pris sa décision concernant son avenir

Le KSC Lokeren-Temse recevra demain des informations claires sur son dossier de licence. Le club s'attend à de bonnes nouvelles, après que l'administration ait travaillé à plein régime ces derniers jours.

En première instance, Lokeren-Temse n'a pas obtenu sa licence professionnelle pour la saison prochaine. Certains documents manquaient, mais ils semblent tous avoir été fournis depuis. En outre, le club a étendu sa demande afin d'obtenir aussi sa licence pour la Jupiler Pro League.

En parallèle, le club travaille également sur son avenir sportif et Radja Nainggolan y joue un rôle clé. L'ancien Diable Rouge s'est illustré ces derniers mois et Lokeren-Temse espère le garder. "Tout le monde a vu sa valeur ajoutée dans notre équipe", a déclaré le directeur sportif Daniël De Paepe dans les colonnes du Nieuwsblad.

Radja Nainggolan pourrait prolonger son contrat à Lokeren-Temse

Nainggolan lui-même est ouvert à prolonger son séjour au Daknam. Le milieu de terrain se sent à l'aise au club et envisage de continuer l'aventure. "Je me sens respecté ici et je pense avoir montré que malgré mon âge, je ne suis pas du tout fini physiquement", a-t-il confié au quotidien du nord du pays.

"Pour ma part, je suis tout à fait prêt à rester encore deux ans ici", a-t-il poursuivi avec conviction. Il a, de cette manière, envoyé un signal fort à ses supporters et à sa direction, puisque son contrat expire au terme de la saison et devra être renouvelé.

Si la licence est effectivement accordée, rien ne semble entraver la réalisation d'une histoire ambitieuse. Lokeren-Temse souhaite poursuivre son développement sportif avec Nainggolan en tant que porte-étendard, que ce soit en Jupiler Pro League ou en Challenger Pro League. Septième, le club pourrait participer au tour final, puisque le Club NXT, juste devant lui, ne peut pas monter.