Un fameux plan B : après l'échec du rachat du Standard, Paul-José Mpoku commence les grandes manoeuvres pour un club historique

Paul-José Mpoku ne lâche pas, il veut participer au rachat d'un club. Après avoir oeuvré dans l'ombre autour de la revente au Standard, c'est en France qu'il prospecte désormais.

Désormais joueur pour le club roumain d'Arad, Paul-José Mpoku continue de s'impliquer dans l'investissement. Il oeuvre en effet pour le fond émirien World Gate Investement (WGI).

WGI faisait partie des pistes étudiées pour la reprise du Standard. Mpoku s'était d'ailleurs très déçu face à la tournure prise par le dossier et la candidature retenue par A-CAP.

Mais il ne désespère pas : le journal L'Equipe, rapporte que l'ancien capitaine du Standard pousse, en sa qualité de chargé du développement du football pour WGI, pour le rachat du club français de Toulouse.

Mpoku et WGI sondent le marché

Les contacts ont déjà été établis avec RedBird Capital Partners, le propriétaire américain du TFC : "On a juste envoyé un mail pour avoir des infos, parce qu’on avait entendu que le club était en vente", explique Mpoku à nos confrères français.

Comme dans le cas du Standard, c'est la banque Moelis&Co qui se charge du dossier : "On a écrit à la banque Moelis qui s’en occupe. C’est aussi simple que ça. Tout le monde en parle avec méfiance, mais on n’est pas là pour casser ou créer des problèmes. On n’est même pas encore là. On n’est pas pressés. Comme a dit Anas (Anas Amin, le patron de World Gate Investment), on veut la bonne opportunité".