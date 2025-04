Exclusif : un entraîneur de D1 ACFF confirme son départ en fin de saison

Les Playoffs de D1 ACFF battent leur plein. Mais la saison prochaine est déjà dans toutes les têtes, y compris à l'Union Namur.

L'Union Namur a vécu une saison bien mouvementée en D1 ACFF. Les Merles ont commencé leur championnat par une série de mauvais résultats la bloquant pendant longtemps à l'avant-dernière place du classement.

Au début du mois d'octobre, Cédric Fauré avait pris la porte, réglant ensuite ses comptes avec le président namurois. Après un intérim de Maxim Ostrega, c'est David Vandenbroeck qui a pris les rênes de l'équipe.

Avec succès puisque sous ses ordres, l'Union a petit à petit remonté au classement, jusqu'à entrevoir le top 6. Finalement placé comme première équipe sur la grille de départ des Playdowns, Namur semblait parti pour vivre une fin de saison tranquille vu le rythme digne d'une équipe top 5 sous la houlette du nouvel entraîneur.

Beaucoup d'interrogations

Mais depuis le succès inaugural contre Binche, les Unionistes traversent une période déclicate avec six matchs sans victoire. A cela, s'ajoute le départ de David Vandenbroeck en fin de saison. Selon nos informations, l'entraîneur de 39 ans a décidé de ne pas continuer l'aventure pour le prochain exercice, il l'a annoncé aujourd'hui à sa direction.

Vandenbroeck reste tout de même en poste jusqu'à la fin de saison, bien déterminé à assurer l'objectif fixé, à savoir le maintien du club. Les Namurois disposent de deux points d'avance sur Tournai (qui compte toujours un match de moins) et trois sur Binche ainsi que sur le SL 16 (et même 3,5 en tenant compte de l'arrondi). La collaboration n'aura donc duré que sept mois mais aura permis à l'Union de se redresser et à David Vandenbroeck de remettre les pieds à l'étrier du football belge après ses sept ans au Luxembourg.