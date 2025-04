Kevin De Bruyne pour servir des caviars...à Hugo Cuypers et Philip Zinckernagel ? Les grandes manœuvres ont commencé

Depuis l'annonce du départ de Kevin De Bruyne de Manchester City en fin de saison (et même bien avant), les rumeurs exotiques l'envoyant en MLS ou en Arabie Saoudite vont bon train. Aujourd'hui, l'intérêt concret d'un club américain a été mis en lumière.

Fabrizio Romano rapporte que Chicago Fire (l'un des clubs pionniers de la MLS) approche Kevin De Bruyne pour le convaincre de devenir la tête de proue de son projet.

Le grand manitou du marché des transferts ne se risque à partager le degré d'enthousiasme du principal concerné, ce dernier évaluera la situation dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Mais l'intérêt de Chicago Fire est bien affirmé, ce qui laisse penser à l'ouverture de l'une des sagas du mercato. Le club aurait en tout cas bien besoin de Kevin De Bruyne pour retrouver les premières places du championnat, n'ayant remporté la compétition qu'une fois, en 1998.

L'effectif renseigne deux noms connus du football belge : Hugo Cuypers et Philip Zinckernagel font notamment partie de son secteur offensif. Moins glamour que Lionel Messi et Luis Suarez de l'Inter Miami (où KDB a également été cité ces derniers jours), vous dîtes ?

🚨🇺🇸 EXCLUSIVE: MLS side Chicago Fire make approach to sign Kevin De Bruyne on a free transfer.



De Bruyne will assess all options in the next days and weeks, but Chicago Fire are now showing strong interest with a specific project to attract KDB.



Deal on. pic.twitter.com/RUQSvZ0zh4