Erik Lambrechts a troqué la Pro League pour l'Arabie Saoudite le temps d'un match... et a même été félicité par Ronaldo !

Erik Lambrechts a eu l'opportunité d'arbitrer un match d'Al-Nassr le week-end dernier, en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo a marqué un splendide but... et félicité le référé belge !

Erik Lambrechts est de retour de son voyage au Moyen-Orient. Là-bas, il a dirigé, avec trois collègues belges, le match entre Al-Nassr et Al-Riyadh ; une belle opportunité avant de retrouver la Jupiler Pro League le week-end prochain.

Al-Nassr a remporté le match 2-1, grâce notamment à un but phénoménal de Cristiano Ronaldo, qui a été élu homme du match avec deux buts. "Le plus bizarre, c'est qu'à la mi-temps, j'ai dit à mes assistants qu'il n'était pas si bon que ça dans ce match. Mais au final, Al-Nassr gagne et il marque un doublé".

Le but de CR7 a-t-il impressionné Lambrechts ? "Pour être honnête, ce n'est que quand j'ai revu les images que j'ai réalisé à quel point c'était impressionnant. Parfois, vous vivez ce genre de moment un peu plus intensément, comme quand Haaland a marqué durant mon premier match de Champions League, mais pas cette fois, étrangement", explique l'arbitre belge au Nieuwsblad.

Cristiano Ronaldo l'a cependant marqué pour une autre raison : son respect. Le Portugais est venu le féliciter à la fin du match. "Il m'a félicité pour mon arbitrage, et a également éloigné durant le match les joueurs adverses qui protestaient", raconte Lambrechts. "C'est inattendu de sa part, mais agréable".

Le Belge n'était toutefois pas "impressionné" de cotoyer une telle superstar. "Je n'ai jamais vraiment eu d'idoles, donc ça ne m'impacte pas vraiment d'être à côté d'une telle star", assure-t-il.