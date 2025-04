Le cas Lamkel Zé déjà au centre des débats, une première victoire contre le RFC Liège : les grands débuts de l'ère Vrancken à Saint-Trond

Saint-Trond met tout en main pour se maintenir en première division. Wouter Vrancken s'est déjà mis au boulot aujourd'hui.

Pour Saint-Trond, la trêve de Pâques qui marque la moitié des Playdowns arrive au bon moment. Malgré la belle victoire contre le Cercle de Bruges, elle doit permettre à Wouter Vrancken de prendre ses marques dans le groupe. L'arrivée du nouvel entraîneur a été officialisée hier. Il a été présenté à la presse aujourd'hui.

Vrancken était aux Etats-Unis lorsque Saint-Trond l'a appelé. "J'avais besoin d'un peu me ressourcer. Je voulais donner la priorité à la famille : pour la première fois en sept ans, nous sommes partis en vacances. Je ne m'attendais pas à être assis ici aujourd'hui. Et je ne m'attendais pas à retravailler cette saison", concède-t-il, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Un homme en mission

Il a une nouvelle fois rappelé sa proximité avec la ville (Wouter Vrancken est né et a débuté sa carrière de joueur à Saint-Trond) : "Je suis originaire d'ici, l'équilibre avec la famille a fortement influencé mon choix". Il se voit s'installer dans la durée au Stayen, même en cas de relégation en D1B : "C'est moi qui ai insisté pour une suite. Quel que soit le scénario. La première proposition n'était qu'une prolongation de contrat en cas de maintien, mais j'ai moi-même demandé à rester plus d'un mois. Même si cela devait passer par la D1B".

La situation de Didier Lamkel Zé, écarté par Felice Mazzu et réintégré contre le Cercle, a également été abordée : "J'aime avoir des personnalités dans mon groupe. C'est bien. Quand j'étais encore joueur, les groupes avaient beaucoup de personnalités, plus qu'aujourd'hui. J'ai brièvement discuté avec Lamkel Zé. C'est très simple. Tant que l'intérêt du groupe prime et qu'il porte le maillot du STVV, tout est possible. Si quelqu'un se place au-dessus du groupe et veut suivre sa propre voie, il aura des problèmes".

En plus de sa présentation, Wouter Vrancken a également eu droit à son premier galop d'essai sur le banc trudonnaire, un match amical contre le RFC Liège. Les Sang et Marine retrouvaient un certain Adriano Bertaccini et se sont permis d'ouvrir le score en première mi-temps. Mais Saint-Trond a renversé la vapeur dans le deuxième acte avec des buts signés Hiiro Komori et Simen Juklerød (2-1). De quoi tirer quelques précieux enseignements pour la suite des Playdowns.