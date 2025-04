Youri Tielemans a bien failli éliminer le PSG : le Diable Rouge s'exprime après être passé tout près de l'exploit

Youri Tielemans a joué un très bon match ce mardi pour Aston Villa, même si le Diable Rouge n'a pas pu éviter une élimination. Le Diable Rouge estime que son équipe aurait pu marquer davantage.

Aston Villa a été éliminé mardi soir par le PSG en Ligue des Champions. Les Villans ont remporté le match 3-2, mais cela n'a pas suffi à effacer la défaite 3-1 de la semaine précédente au Parc des Princes, mais il s'en est fallu de peu.

Le match semblait déjà terminé, après que le PSG eut pris une avance de 0-2 en un peu plus de 20 minutes. Youri Tielemans a toutefois redonné espoir au public local en marquant le but du 1-2 avant la mi-temps.

Avant l'heure de jeu, Aston Villa est ensuite passé devant, portant le score à 3-2 après deux buts rapides. "En seconde mi-temps, nous avons vraiment poussé, mis la pression et essayé de créer des occasions et de marquer des buts", a réagi Youri Tielemans après le match via Het Nieuwsblad.

Le Diable Rouge a livré une superbe prestation, même s'il n'a pas pu éviter l'élimination. "Nous avons réussi à marquer deux fois, mais cela aurait pu être plus. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus", regrette-t-il.

Tielemans pense que le PSG peut désormais remporter la Ligue des Champions cette saison pour la première fois de son histoire. "Pourquoi pas ? S'ils sont en demi-finales, c'est parce qu'ils ont les qualités nécessaires. C'est un bon groupe, une belle équipe avec beaucoup de qualité. Ils devront être prêts pour les prochains défis".