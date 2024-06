Clap de fin ! Un ancien fidèle serviteur du Standard s'apprête à tourner une page longue de près de dix ans

Peter Balette a pris congé de La Gantoise. Il avait pourtant l'occasion de rester chez les Buffalos.

Depuis 2021, Peter Balette n'était plus l'adjoint d'Hein Vanhaezebrouck mais rendait toujours de fiers services à La Gantoise en tant que team manager.

Cette fin de saison est synonyme de départ, malgré la volonté de la direction de le conserver : "Après de nombreuses années à différents postes dans ce club, j'ai décidé de ne pas continuer comme team manager. 5 heures de voiture chaque jour, ça pèse. C'est le cœur lourd que je dis au revoir à mes collègues, joueurs et supporters" explique-t-il dans le communiqué officiel.

Peter Balette quitte La Gantoise

Il quitte donc le club qu'il avait rejoint en janvier 2013. Seul un rôle d'adjoint de Peter Maes durant une saison à Genk l'avait momentanément écarté des Buffalos.

"Peter Balette est à juste titre une icône pour nos supporters. Il était également très aimé de tous les joueurs. Tout le monde pouvait se tourner vers lui pour obtenir de bons conseils, il avait une grande valeur ajoutée. Sympathique et plein d'humour quand cela était possible, bruyant et clair quand il le fallait. Un grand merci pour ce que tu as fait pour le club" lui adresse le président Sam Baro.

Avant de rejoindre La Gantoise, Peter Balette avait été l'adjoint de José Riga, Mircea Rednic et Ron Jans au Standard.