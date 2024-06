Le sentiment de revanche de Lukaku et les secrets de Tedesco : "Parfois, je change d'avis très tard"

Tous les yeux seront tournés vers Romelu Lukaku demain, assurément. L'attaquant a eu un match malheureux contre la Slovaquie, mais au sein du camp belge, ils ont confiance en lui. Car ils savent que lorsqu'il est sous le feu des projecteurs, Big Rom' répond souvent présent.

Lukaku a manqué quelques grosses occasions et s'est vu refuser deux buts contre la Slovaquie. Ce qui a suffi pour créer une nouvelle vague de critiques autour de lui. On attend que l'attaquant de l'AS Rome remette les pendules à l'heure contre la Roumanie, même si ce sera loin d'être chose aisée.

Domenico Tedesco sait ce qui se passe chez son vice-capitaine. Il a donc longuement discuté avec lui. "Nous avons parlé hier après l'entraînement", a-t-il confirmé. "Nous le faisons toujours, car je trouve important de savoir ce qu'il pense. Je lui demande souvent son avis sur certaines choses."

Tedesco est aussi un confident pour Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sait exactement comment il veut être alimenté et le sélectionneur en tient compte. "Nous échangeons beaucoup d'idées. Je sais qu'il a confiance. Il lui suffit juste d'un but. Et en fait, il l'a déjà, car il a marqué deux fois. Surtout ce deuxième but refusé était dommage."

Tedesco a une tactique spéciale pour garder ses joueurs concentrés. Selon les matchs, la composition n'est révélée aux joueurs que quelques petites heures avant le coup d'envoi.

"C'est vrai à moitié", a réfuté Tedesco. "Certains joueurs le savent déjà un jour ou quelques jours avant. Pour la Slovaquie, c'était d'ailleurs très clair et tout le monde le savait deux jours à l'avance. Mais pour demain... il y a en effet encore quelques points d'interrogation. Je garde la course ouverte et parfois, je change d'avis assez tard."