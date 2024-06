Officiel : Anderlecht attire un jeune talent allemand

Le club bruxellois enregistre l'arrivée d'un portier pour la nouvelle saison en Challenger Pro League.

OFFICIEL : RSCA Futures recrute un gardien de but allemand avec option d'achat

Après avoir officialisé l'arrivée du nouveau mentor des jeunes Mauves & Blancs Jelle Coen (lire ici), le RSCA Futures accueille un gardien de but, Timo Schlieck.

Le jeune allemand de 18 ans arrive en prêt du RB Leipzig avec une option d'achat. Le portier mesure 1,95 m et a fait ses classes chez les jeunes de l'Arminia Bielefeld et de Dortmund, avant de rejoindre les U17 du RB Leipzig en 2021 où il a signé son premier contrat professionnel. Il était le gardien de but des U19 la saison dernière à Leipzig.

"Timo est un jeune gardien talentueux qui correspond au profil du RSC Anderlecht. Il possède un physique impressionnant et il distribue bien le jeu avec ses pieds. Timo est un excellent complément à notre équipe de gardiens de but et nous nous réjouissons de le voir poursuivre son développement dans notre environnement", a déclaré Mikkel Hemmersam. le directeur de l'Académie anderlechtoise.