Ca y est : Anderlecht tient son nouvel entraîneur U23

Comme prévu, le nouvel entraîneur du RSCA Futures est Jelle Coen. Il débarque du Jong Genk.

Après une saison qui a vu les U23 du RSC Anderlecht terminer à la 12e place, Martin Reedijk a quitté son poste à la tête du RSCA Futures. Après plusieurs jours de suspens, on connaît désormais son successeur, qui n'est pas Edward Still comme on avait pu le penser.

C'est en effet Jelle Coen (40 ans), entraîneur du Jong Genk la saison passée, qui va diriger les U23 Mauve & Blanc en 2024-2025 en Challenger Pro League, a officialisé le Sporting.

Coen devra mettre en place une meilleure synergie avec Brian Riemer que la saison passée, durant laquelle les jeunes anderlechtois ont parfois été privés de leurs meilleurs éléments. Il avait récemment quitté le Jong Genk et été remplacé par Thomas Buffel.