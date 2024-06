Ianis Hagi, "fils de" au parcours compliqué : "Personne n'a plus la pression que lui en Roumanie"

Parmi les anciens de Pro League dans la sélection roumaine, un seul semble assuré d'une place de réserviste ce samedi : Ianis Hagi. Et ce n'est pas forcément sur lui qu'on aurait parié.

Trois anciens de Jupiler Pro League devraient démarrer ce samedi à 21h face à la Belgique : Nicolae Stanciu, Razvan Marin et Denis Dragus. Le quatrième larron "belgicain", Ianis Hagi, sera sur le banc. Face à la Slovaquie, l'ancien de Genk a joué une petite demi-heure.

Pourtant, Hagi est peut-être bien l'un des plus grands talents purs de la sélection. On se rappelle de son Euro U21 en 2019 où, aux côtés de Dennis Man (devenu, lui, le facteur X de la Roumanie), il avait brillé. Plusieurs clubs belges s'étaient ensuite arrachés ses services.

La carrière compliquée de Ianis Hagi

C'est Genk qui avait raflé la mise sous le nez d'Anderlecht, et Ianis Hagi y avait montré de belles choses (19 matchs, 3 buts, 4 assists). Déjà, cependant, un mental un peu douteux et une adaptation compliquée laissaient suggérer qu'il aurait besoin de plus de temps. Il ne l'a pas pris, rejoignant les Rangers après une demi-saison.

Là, après une très bonne saison (46 matchs, 8 buts, 15 assits), il se blesse très gravement. Une rupture des ligaments du genou qui va le tenir écarté des terrains pendant plus d'un an. "Bien sûr, sa blessure a stoppé et peut-être brisé sa carrière", reconnaît pour nous Alexandre Lazar, journaliste franco-roumain écrivant pour So Foot et fondateur du média Foot Roumain sur X.

Mais il ne faut pas sous-estimer la pression subie par le fils du plus grand joueur roumain de tous les temps. "C'est son nom de famille qui l'a propulsé. Aucun joueur roumain dans l'histoire n'a eu et n'aura plus de pression que lui", estime notre interlocuteur.

Dennis Man a pris l'avantage

"Mais pourtant, malgré ses difficultés, il reste un joueur important en sélection. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu pour être décisif. Hagi n'a pas le rôle dont certains auraient rêvé pour lui, mais notre système ne lui est pas adapté", explique Lazar. "Il lui faudrait un 4-2-3-1, mais on joue en 4-3-3 ou en 4-4-1-1. Il manque de la vitesse d'un Dennis Man".

Ianis Hagi reste cependant très apprécie et à seulement 25 ans, il pourrait toujours jouer un vrai rôle dans la sélection roumaine. "Mentalement, il est irréprochable et intrinsèquement, c'est un très bon joueur. Je dirais que c'est un vrai joueur de sélection. Maintenant, à Alavès (en prêt cette saison, nda), il a été bon et aurait même pu marquer quelques buts à Courtois si... ce n'était pas Courtois".

Ce ne sera pas Courtois en face ce samedi. De quoi permettre à Ianis Hagi de se rappeler au bon souvenir du public belge ?