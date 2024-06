Les Pays-Bas ont-ils été "volés" contre la France ? "Il s'est touché l'oreille pendant quatre minutes, ça en dit assez !"

Selon Ronald Koeman, c'est clair. Les but refusé des Pays-Bas contre la France était bien valable. Comme d'habitude, le sélectionneur néerlandais n'a pas mâché ses mots.

Le premier 0-0 de l'Euro est tombé, mais bien malin qui aurait pu prédire que c'est entre les Pays-Bas et la France qu'aucun but ne serait marqué. Les Néerlandais avaient pourtant ouvert le score, via Xavi Simons, avant que le VAR ne refuse le but pour une position de hors-jeu.

En interview d'après-match, le sélectionneur néerlandais, Ronald Koeman, est revenu sur cette décision. Bien évidemment, il n'était pas d'accord avec l'avis de la vidéo assistance.

"C'est difficile, mais je pense que Dumfries ne gêne pas le gardien. Le gardien ne réagit pas, il voit le ballon trop tard et celui-ci entre dans le but. Lorsqu'un joueur est en position de hors-jeu, mais qu'il ne gêne pas le gardien, c'est un but."

Ronald Koeman peste sur l'arbitrage après Pays-Bas - France

"Ce n'est pas sans raison que ça a pris cinq minutes. Je peux comprendre que l'arbitre brandisse son drapeau et que le VAR soit regardé. Mais, une nouvelle fois, le gardien ne peut jamais avoir ce ballon. Mais certainement pas parce que Denzel (Dumfries) est là."

Koeman souligne que l'arbitre Anthony Taylor ne savait pas si le but devait être accordé ou non. "Il s'est touché l'oreille pendant quatre minutes. Cela en dit assez. Si vous prenez autant de temps, vous devez valider le but. Si c'est clair, vous sifflez immédiatement. Si vous réfléchissez si longtemps..."