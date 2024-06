Roberto Martinez et le Portugal en total contrôle...bien aidés par le but gag du tournoi

Le Portugal n'a pas éprouvé trop de difficultés face à la Turquie (0-3). Les troupes de Roberto Martinez sont ainsi qualifiés pour les huitièmes de finale.

Pour son entrée dans le tournoi, le Portugal avait connu une rencontre compliquée face à la République Tchèques, émergeant 2-1 dans le temps additionnel après avoir été mené.

Moins de suspense aujourd'hui : l'ouverture du score de Bernardo Silva après 20 minutes a été suivie du but du break avant même la demi-heure. Et il valait le détour.

Comme face aux Tchèques, le Portugal a pu compter sur un auto-but plutôt cocasse. Sur une passe imprécise en profondeur, toute l'équipe se replaçait déjà mais assistait à la bévue du défenseur Samet Akaydin, qui n'avait pas vu son gardien lui proposer une solution loin de sa ligne de but.

Le Portugal peut voir venir

Avec deux buts d'avance à la mi-temps, les troupes de Roberto Martinez ont pu gérer leur rencontre en deuxième mi-temps, alourdissant même le score par Bruno Fernandes sur un assist de Cristiano Ronaldo (0-3).

Grâce à ce six sur six, le Portugal assure ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro. La Selecao est également quasiment assurée de la première place et devrait ainsi disputer son huitième de finale face à un troisième de groupe (pas celui du groupe E, celui de la Belgique).