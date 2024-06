🎥 Buteur, Christian Benteke voit rouge suite à un coup de colère !

Deuxième au classement avec deux buts de moins que le Colombien Arango, actuel meilleur buteur de MLS (16 buts), Christian Benteke connait une excellente première partie de saison sur le plan individuel.

Pourtant, le Belge s'est rendu coupable d'un geste de mauvaise humeur envers l'arbitre de la rencontre d'hier soir.

A domicile lors de la réception de Houston Dynamo, l'ancien Diable Rouge avait pourtant planté son quatorzième but de la saison (sur pénalty peu avant la pause). Cependant, les visiteurs sont revenus en force, grâce à un triplé de Sebastián Ferreira.

Avant le troisième but de ce dernier, Christian Benteke était exclu à l'heure de jeu alors que DC United était mené 1-2. Mécontent que l'arbitre siffle une faute contre lui, alors qu'il poussait son défenseur, il était d'abord averti puis voyait rouge dans la foulée après avoir exprimé son mécontentement à l'arbitre Timothy Ford. DC s'inclinait finalement 1-4.

14TH GOAL OF THE SEASON FOR BENTEKE ‚ÄľÔłŹ pic.twitter.com/9n4JNz8RH1