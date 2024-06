Un transfert de rêve se profile pour cet ancien de Jupiler Pro League

Le Canadien pourrait passer un nouveau palier de sa jeune et prolifique carrière.

Avec encore un an de contrat à Lille, Jonathan David pourrait quitter le nord de la France cet été. L'ancien meilleur buteur de notre Pro League reste un des buteurs qui ont la cote en Europe, et le voir partir gratuitement dans un an pourrait constituer une grosse perte sur le plan financier pour le LOSC.

L'occasion est belle pour les Nordistes de le vendre afin d'éviter qu'il parte gratuitement, tout comme pour le joueur qui pourrait décrocher son transfert de rêve chez un grand de Premier League. The Athletic évoque que le Canadien serait pisté par Chelsea, très sérieux et qui aurait déjà rencontré les représentants du joueur.

Le Manchester Evening News évoque pour sa part un intérêt de Manchester United, qui cherche toujours celui qui pourra empiler les buts à Old Trafford et aider à ramener le club jouer les premiers rôles.

Arrivé de Gand, David a passé quatre saisons à Lille et a inscrit plus de 80 buts sous les couleurs des Dogues. Il est actuellement actif avec sa sélection en Copa America dans le groupe de l'Argentine (défaite 2-0), du Pérou et du Chili.