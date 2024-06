📷 Le voilà ! Thomas Meunier est en route vers Stuttgart

Après sa sortie malchanceuse contre le Luxembourg, Thomas Meunier avait tout de même été conservé dans le groupe de 25 joueurs par Domenico Tedesco. Un signe de confiance de la part du sélectionneur, mais dont on attendait ensuite qu'il soit suivi d'une arrivée rapide du joueur de Trabzonspor.

C'est désormais pour bientôt : ce lundi, Thomas Meunier va rejoindre Stuttgart et les 24 autres Diables. C'était déjà confirmé par Domenico Tedesco à la suite de la victoire contre la Roumanie. Initialement, le back droit devait arriver dimanche, au lendemain du match, mais il arrivera finalement ce lundi.

Le joueur lui-même a confirmé la nouvelle, postant une story sur ses réseaux sociaux en direct de l'aéroport de Zaventem.

Bien sûr, il faudra désormais que Meunier prenne du rythme et retrouve les entraînements collectifs. Le match contre l'Ukraine arrivera trop tôt pour lui. Mais Tedesco récupère une arme pour le prochain tour, et ce sera une option utile.

