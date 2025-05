"C'était difficile à regarder" : une légende brugeoise espère ne pas revivre le même scenario qu'une finale de coupe récente

Jour de finale de coupe ce dimanche, avec une affiche que beaucoup attendent, entre le Club qui reste plus que jamais en course avec l'Union pour le titre de champion et a l'occasion d'empocher le doublé, et un Sporting qui pourrait ponctuer une fin de saison difficile, en beauté.

Icône du Club de Bruges, Franky Van Der Elst attend avec impatience le choc au Stade Roi Baudouin entre 'son' Club et Anderlecht. Ce dernier a préfacé la partie et entrvoit plusieurs scenarii : "Je m'attends à un match où le Club aura le plus d'initiative, c'est la logique même car ils sont favoris", a déclaré l'ancien capitaine Blauw & Zwart à DAZN. "Anderlecht sera un peu plus à l'affût pour jouer les contres. Ou peut-être que les deux équipes se contenteront d'être prudentes, ce qui pourrait aussi faire l'affaire", analyse l'ancien Diable Rouge. En tout cas, ce dernier espère que le public sera gâté cette fois-ci. Selon lui, la finale de l'année dernière entre l'Union et l'Antwerp avait été une véritable déception : "C'était un match difficile à regarder, peu animé, il ne s'est rien passé du tout. J'espère que nous n'aurons pas ce genre de match demain." Les conditions semblent déjà idéales pour une belle partie de football : "Le football devrait être agréable avec une quinzaine de degrés, alors espérons un vrai match spectacle, comme la Copa del Rey de la semaine dernière entre Barcelone et le Real Madrid", conclut Van Der Elst.





