"Ils aiment tirer sur moi quand les choses vont mal" : Leander Dendoncker évoque à coeur ouvert son retour compliqué à Anderlecht

Le médian est revenu à Anderlecht l'été dernier avec de grandes ambitions, mais on est loin du conte de fées. Le milieu de terrain comprend la déception, mais il met aussi le doigt sur une image déformée à son sujet.

Leander Dendoncker ne se considère pas comme un joueur qui se met en évidence avec des buts ou des passes décisives. Contrairement à des profils créatifs comme Youri Tielemans ou Matías Suárez, sa force réside dans le travail défensif : gagner des ballons, s'infiltrer et faire son travail.

Il admet avec dépit que sa saison aurait pu être meilleure : "Si je suis satisfait de ma performance ? Non, certainement pas. Mais l'histoire aurait été différente si nous avions mieux joué en tant qu'équipe. Parfois, c'est juste une question de perception", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws.

Pourtant, les critiques le dérangent parfois : "Certaines personnes aiment vraiment tirer sur moi quand les choses vont mal. En cas de problèmes, l'attention se porte rapidement sur moi. J'ai développé une carapace au cours de ma carrière mais cela m'affecte tout de même."

Il rejette la critique selon laquelle il n'éprouverait que peu de plaisir à jouer : "Je m'amuse toujours, tous les jours. J'aime m'entraîner, je veux être bon. La passion est toujours là, sinon j'arrête. Cela n'a rien à voir avec l'âge. Si vous me voyez jouer au football, vous ne verrez peut-être pas beaucoup d'expression. Et oui, les dernières années n'ont pas été faciles sur le plan sportif. Cela laisse des traces. Mais je continue à faire ce que j'aime le plus. Et à la maison, j'ai deux beaux enfants et une femme que j'aime. J'ai tout pour être heureux."

Pour Dendoncker, le maillot mauve et blanc reste quelque chose de spécial. Il se souvient avec fierté du titre de champion et des quarts de finale européens : "On se dit qu'on peut revivre ça. Mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais je veux continuer à me battre, pour l'équipe et pour moi-même. Je suis revenu pour aider Anderlecht. Cela n'a pas toujours fonctionné. Et oui, c'est une responsabilité."