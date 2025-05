"Ce n'est pas approprié" : le Bayern met son veto à une intiative de ses joueurs

Le Belge était virtuellement champion d'Allemagne à sept minutes de la fin du match, avant que Leipzig n'arrache le match nul in extremis, au terme d'un match fou.

Der Rekordmeister est à un orteil du titre national et aurait pu être sacré aujourd'hui. Il n'y est pas parvenu ce week-end à Leipzig, mais pourrait être sacré la semaine prochaine, et qui plus est, à domicile devant ses supporters.

"Ce n'est certainement pas un mauvais résultat pour nous. Il nous manquait beaucoup de joueurs, mais nous sommes bien revenus. Je suis fier de ce résultat. Nous sommes très proches maintenant", a déclaré le Belge en conférence de presse à propos du match.

Avant la rencontre d'aujourd'hui, les joueurs du Bayern avaient prévu un voyage à... Ibiza, alors que le championnat n'est pas encore terminé. Le voyage était prévu en jet privé avec un départ dimanche, dans l'idée de fêter le titre qui ne devrait pas leur échapper.

Mais ce voyage n'aura finalement pas lieu : "Nous avons eu écho de ce voyage et en avons parlé à l'équipe. Cela s'est passé de manière très transparente. Nous avons expliqué que ce n'est pas approprié dans un tel contexte, que le championnat n'est pas encore terminé. Les joueurs l'ont compris. Il n'y aura donc pas de voyage", a expliqué le directeur sportif du club Max Eberl à Sky Deutschland.

Le week-end prochain, le Bayern aura une nouvelle chance de valider son titre, ce sera donc à domicile contre Mönchengladbach. Une belle référence sur le CV de Vincent Kompany.