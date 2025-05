Scudetto en vue : le Napoli de Romelu Lukaku et Cyril Ngonge toujours plus proche du titre !

Une autoroute vers le Scudetto s'est ouverte devant le Napoli, mais attention à cette fin de saison et aux rencontres pièges qu'il devra gérer.

A quatre journées de la fin, la course au titre a été complètement relancée en Serie A où Romelu Lukaku et Cyril Ngonge pourraient rafler le Scudetto, à condition de bien gérer la fin de saison.

L'Inter était encore en tête il n'y a pas si longtemps, mais les Nerazzurri ont perdu de précieuses plumes et vu le Napoli revenir dans la course avant de les dépasser au classement. Les Partenopei n'ont pas manqué l'occasion de prendre trois précieux points de plus à Lecce.

Un déplacement pourtant compliqué face à une formation qui joue sa survie en Serie A. Mais Romelu Lukaku (titulaire) et les siens ont fait le boulot et l'ont emporté sur le plus petit écart grâce à Giacomo Raspadori, auteur du seul but de la partie (24e).

Malgré des occasions franches de part et d’autre, aucun autre but n'a été inscrit. Les Napolitains ont su rester efficaces et solides et confortent désormais leur place de leader devant l’Inter, qui joue ce soir au Verona.

Le Napoli recevra encore le Genoa, ira à Parme puis ponctuera la saison chez lui face à Cagliari. Avec la confiance de leur côté, deux Belges pourraient prochainement être sacrés champions d'Italie.