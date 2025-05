Aux côtés de Vincent Kompany et d'autres légendes ? "De Bruyne est le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, il mérite sa statue"

Kevin De Bruyne est vu par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City. Après son but décisif contre Wolverhampton vendredi, qui a permis à City de signer sa cinquième victoire consécutive, l'analyste Jamie Carragher a insisté sur l'importance du Belge pour le club.

Jamie Carragher n'a pas mâché ses mots en désignant Kevin De Bruyne comme le meilleur joueur que Manchester City ait jamais eu, plaidant même pour qu'une statue soit érigée en son honneur devant l'Etihad Stadium. Les performances du Belge sous la houlette de Pep Guardiola continuent de laisser une impression durable.

En inscrivant un but contre Wolverhampton, De Bruyne a franchi un cap que seul Lionel Messi avait atteint avant lui : devenir le deuxième joueur sous Guardiola à être impliqué dans 250 buts, un exploit qui témoigne encore de son rôle central dans la réussite du club.

De Bruyne est au-dessus, il mérite sa propre statue"

Après la victoire contre les Wolves, Jamie Carragher a mis en lumière l'importance de De Bruyne pour Manchester City. "C'est le meilleur joueur que City ait jamais eu", a affirmé l'ex-défenseur de Liverpool sur Sky Sports. Il a comparé De Bruyne aux autres légendes du club comme Vincent Kompany, Sergio Agüero et David Silva, qui ont tous une statue devant l'Etihad Stadium. "Pour moi, De Bruyne est même au-dessus, il mérite donc aussi sa propre statue."

De Bruyne manquera à Jérémy Doku

De son côté, Jeremy Doku, auteur de la passe décisive pour le but de De Bruyne, a exprimé sa fierté de jouer avec lui. "Heureusement, je jouerai encore avec lui en équipe nationale, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point il est exceptionnel". Il a ajouté qu'il connaissait bien son compatriote et qu'il était ravi d'avoir contribué à son succès.

L'entraîneur Pep Guardiola n'a pas manqué de saluer son joueur. "Des joueurs comme lui, Agüero et Kompany sont dans le cœur des gens", a souligné l'Espagnol. Pour lui, l'importance de De Bruyne ne se résume pas aux trophées ou aux statistiques, mais à l'affection qu'il suscite chez les supporters et ses coéquipiers. Cela fait maintenant dix ans que De Bruyne porte les couleurs de City. Guardiola l'a dit, De Bruyne n'a plus rien à prouver.