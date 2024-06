Officiel : l'ancien coach des RSCA Futures retrouve de l'emploi en Challenger Pro League

L'ancien coach des RSCA Futures vient de s'engager en Challenger Pro League, il y recroisera donc son ancienne équipe cette saison en championnat.

Marink Reedijk est le nouvel entraîneur de Beveren. Le club a annoncé l'arrivée du Néerlandais de 32 ans, en provenance d'Anderlecht.

Ce dernier avait quitté ses fonctions de coach des RSCA Futures la saison dernière, et a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Malgré son jeune âge, le Néerlandais compte déjà plus de dix ans d'expérience dans le milieu à différents postes au niveau de la formation, de la post-formation et de l'équipe première, avec un solide bagage académique.

Passé par l'académie de l'Ajax, il a également travaillé à West Bromwich Albion ou encore au Vitesse Arnhem, où il a été actif en tant que T2. L'été dernier, Marink a été nommé entraîneur des RSCA Futures en Challenger Pro League.

"Je suis très heureux de signer à Beveren. J'y vois une nouvelle étape importante dans mon développement personnel et ma carrière. J'ai hâte de découvrir ce que nous pouvons réaliser ensemble cette saison. Je crois en son potentiel et je suis particulièrement curieux de découvrir l'atmosphère du Freethiel", a évoqué le coach lors de sa présentation.