Officiel : à 31 ans, un ancien de Charleroi, du Club de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise se relance en D1B

Pietro Perdichizzi et Westerlo ont mis fin à leur collaboration d'un commun accord. Le défenseur n'a pas mis longtemps à rebondir.

Après quatre saisons à Westerlo, Pietro Perdichizzi va retrouver une D1B qu'il connait bien pour y avoir disputé 163 matchs. Le défenseur de 31 ans a signé au Lierse jusqu'en 2027.

On se souvient notamment de lui du côté de Roulers, mais aussi de l'Antwerp et de l'Union Saint-Gilloise (plus de 100 matchs sous la vareuse unioniste avant le retour du club en première division).

Il aura également l'un des artisans du retour de Westerlo au plus haut niveau mais a très peu joué cette saison. Il va désormais mettre son expérience au service des Lierrois, onzièmes de D1B cette saison.

Perdichizzi continue son tour de Belgique

Carolo de naissance, Pietro Perdicchizzi a débuté sa carrière professionnelle au Mambourg un soir de janvier 2010. Pour la petite histoire, c'était face au Racing Genk, Franky Vercauteren avait ainsi fait monter le jeune Kevin De Bruyne dans le dernier quart d'heure dans le camp des visiteurs.

Perdicchizzi avait ensuite mis le cap sur le Club de Bruges et Zulte Waregem, où il n'avait pas joué.