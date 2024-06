Tedesco pointé du doigt : "On voudrait voir plus de fraîcheur et de jeunesse dans cette équipe"

Domenico Tedesco n'est pas en train de réussir son Euro, c'est un fait. Les choix du sélectionneur provoquent l'incompréhension chez les supporters, et Bertrand Crasson pointe un problème.

Les sifflets du public ont été franchement difficiles à avaler pour les Diables Rouges. Kevin De Bruyne a emmené ses équipiers vers le centre du terrain, et aucun joueur n'a semblé comprendre le mécontentement du public, à en croire les déclarations de Carrasco, Vertonghen, Meunier ou même KDB lui-même.

Mais les joueurs ne sont pas les seuls à avoir perdu des points contre l'Ukraine. Domenico Tedesco, plutôt populaire jusque là, a fait des choix qui passent mal. Avant, puis en cours de match. "Je crois que les sifflets ont tout autant concerné la prestation que certains changements de Tedesco", estime Bertrand Crasson pour Walfoot.

"Notamment le fait de faire sortir Youri Tielemans pour Orel Mangala, ce qui est tout de même un changement assez défensif, avec tout le respect que j'ai pour Mangala", continue l'ex-Diable Rouge (26 caps).

Un manque de nouvelles têtes chez les Diables ?

Selon Crasson, il y a trop peu de fraîcheur insufflée dans cette équipe. "Je ne vois au final pas vraiment la transition annoncée. Pourquoi Charles De Ketelaere n'a-t-il pas joué une minute ? Pourquoi Bakayoko ne joue-t-il pas plus ?".

© photonews

Si un certain renouveau a été amorcé avec la présence dans le onze de joueurs tels que Theate, Faes, Onana, Doku ou encore - parfois - Mangala, Tedesco semble en effet un peu plus frileux dans cet Euro au moment de lancer des jeunes. "C'est un grand tournoi, c'est le vrai test. C'est facile de tenter des choses en qualifications ou en amical, quand la pression est moindre", souligne encore Bertrand Crasson.

"Mais je crois que les supporters seraient heureux de voir des jeunes monter et tout donner. On sait de toute façon qu'il faudra un miracle pour le gagner, cet Euro, et qu'on misait plutôt sur 2026 ou 2028", rappelle enfin l'ancien joueur du RSCA et du Napoli. "Mais là, la transition se fait attendre. Il va falloir oser lancer des jeunes pour qu'ils prennent la relève".