Un champion du monde français évoque des "pauvres Belges qui font beaucoup de peine"

France-Belgique, le match le plus attendu du Royaume dans cet Euro. Malheur au vaincu alors que les Diables Rouges voudront vaincre le signe indien.

La Belgique devra passer par la France pour atteindre les quarts de finale de l'Euro 2024 de football et ce ne sera pas une tâche facile compte tenu du niveau affiché par les deux équipes et de l'historique des confrontations dans un tournoi majeur.

Si on veut forcément y croire dans le Royaume, de l'autre côté de la frontière, on a déjà lancé les hostilités alors que le coup d'envoi du match sera donné lundi à 18h00 à Düsseldorf.

Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry n'y est pas allé avec le dos de la cuillère concernant ce qu'il appelle les "pauvres Belges" qui lui font "beaucoup de peine".

"La génération dorée, elle commence à ne plus être dorée du tout"

"Je les trouve totalement à côté de la plaque. Bien sûr, ils ont des individualités, mais je ne vois pas en quoi on peut avoir peur. Si on n’est pas capable de battre ces Belges-là, on n’a rien à faire au Championnat d’Europe."

Le champion du monde 1998 explique qu'il "comprend les supporters belges qui sont déçus" puisque "ça fait des années et des années qu’on leur parle d’une génération dorée. Mais la génération dorée, elle commence à ne plus être dorée du tout. Et ça ne gagne rien du tout. Je les ai trouvés tellement tristounets. Ils n’ont pas de jambes, pas d’agressivité".

Pour lui, cela ne fait aucun doute : la France va l'emporter et relancer son tournoi car "ces Belges, même dos au mur, ils sont incapables de mettre de l’intensité".