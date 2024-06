L'Allemagne a bien cru que le ciel lui tombait sur la tête mais se qualifie pour les quarts de finale

L'Allemagne s'est imposée 2-0 face au Danemark. Mais la rencontre a été tout sauf un long fleuve tranquille.

Les bulletins météo avaient prévenu : la rencontre entre l'Allemagne et le Danemark se disputerait potentiellement dans des conditions apocalyptiques. Mais la tempête s'appliquait plutôt au début de match de la Mannschaft. Les troupes de Julian Nagelsmann ont enchaîné les assauts vers le but danois dans le premier quart d'heure.

Juste au moment où le Danemark pensait avoir laissé passer l'orage, les éléments se sont déchaînés pour de bon. La rencontre a même été arrêtée pendant un bon quart d'heure suite à des trombes d'eau, mais aussi à des grelons forcant tout le Signal Induna Park à se mettre à l'abri.

© photonews

Après la reprise du match, tout s'est joué en début de deuxième mi-temps. Le Danemark a bien cru ouvrir le score via Joachim Andersen mais le VAR annulait le but pour une position hors-jeu de Thomas Delaney qui ferait presque rougir Romelu Lukaku.

Trois minutes plus tard, nouvelle intervention du VAR...pour accorder un penalty sur une faute de main d'un certain Joachim Andersen. Un penalty que Kai Havertz convertissait sans trembler (mais en s'arrêtant plus que de raison dans sa course d'élan).

© photonews

Le match avait définitivement tourné en faveur des Allemands A un peu plus de 20 minutes du terme, Kasper Schmeichel, jusque-là très en vue en compagnie de Delaney, hésitait dans sa sortie et ouvrait la porte à Jamal Musiala pour le 2-0.

Il s'agit du score final, suffisant à nos voisins teutons pour se qualifier pour les quarts de finale de "leur" Euro. Sans doute regarderont-ils avec attention la météo avant de défier le gagnant du match entre l'Espagne et la Géorgie.