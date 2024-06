"Nous dépensons des fortunes pour vous encourager, nous faisons des heures de voiture, de car" : la lettre ouverte des supporters des Diables Rouges aux joueurs

La relation entre les Diables Rouges et leur public a été écornée à l'issue du triste 0-0 contre l'Ukraine. Les supporters belges ont adressé une lettre ouverte pour expliquer leur vision de la situation.

Des sifflets d'un côté, un retour précipité au vestiaire sans saluer personne de l'autre : l'après-match a été agité entre les Diables Rouges et leurs supporters mercredi.

Aujourd'hui, ces derniers ont adressé une lettre ouverte aux joueurs : "Sachez que nous sommes fiers d'être qualifiés, que nous sommes fiers de vous, que nous croyons en vous et que nous sommes convaincus que, tous ensemble, nous pouvons éliminer la France ce lundi" commencent-ils.

Mais les auteurs de la lettre n'ont pas tardé à livrer le fond de leur pensée : "Vous nous avez habitués à du beau jeu, à être dominateurs, à être en mouvement, à jouer avec la grinta, de l'envie et nous avons l'impression que toutes ces qualités qui faisaient votre force ont disparu".

Une revanche face à la France pour se faire pardonner ?

Trois jours après le 0-0 contre l'Ukraine, la gestion du match ne passe toujours pas : "Comment expliquer que lors de ce dernier match, vous ne voulez pas jouer la victoire pour terminer en tête de votre groupe et tomber dans une partie du tableau qui aurait permis, à nous supporters, et à vous, joueurs, de rêver d'un parcours héroïque jusqu'en finale ?".

Les supporters n'ont pas non plus digéré le retour illico presto des Diables au vestiaire, mais semblent prêts à passer l'éponge : "Nous, supporters, dépensons des fortunes pour vous encourager. Nous faisons des heures de voiture, de car, pour venir jusqu'en Allemagne. Nous serons toujours là avec vous et pour vous, à une seule condition, celle de montrer de l'envie, d'être positifs sur le terrain, de se battre sur chaque ballon et de donner votre vie pour notre pays".