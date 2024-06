Tielemans calme le jeu : "Finir premier ne signifiait pas qu'on était en finale les doigts dans le nez"

Ce samedi, quelques Diables se sont prêtés au jeu d'une interview en configuration plus détendue, dans le joli domaine de Monrepos à Ludwigsbourg. Parmi eux, Youri Tielemans, très souriant.

L'une des dernières fois que l'on avait vu Youri Tielemans, il ne souriait pas : c'était après son remplacement par Domenico Tedesco contre l'Ukraine. Le joueur d'Aston Villa n'avait pas compris sa sortie. "Personne n'aime être remplacé", sourit-il pour entamer ce moment presse détendu à Ludwigsbourg.

"À moins d'une raison physique ou mentale, chaque joueur veut rester sur le terrain. Je me sentais dans mon match et j'étais déçu d'être remplacé. C'est normal et même positif, je n'ai pas eu besoin d'en reparler avec le coach", assure Tielemans. Le public était également en désaccord avec le choix de Tedesco, et a sifflé la sortie d'un des joueurs les plus créatifs de l'équipe.

© photonews

"C'est vrai ?", s'étonne l'intéressé. "Non, je n'ai pas entendu les sifflets pour mon remplacement. Ceux à la fin du match bien. Mais ceux-là n'étaient pas spécialement pour moi, je crois", rigole Youri Tielemans. "Les critiques, il faut les entendre. Mais notre premier objectif est atteint : la qualification, qui est un soulagement. Un autre tournoi commence et on sait qu'il faut faire mieux, notamment par rapport à ce match contre l'Ukraine, si on veut continuer dans cet Euro".

Les attentes étaient énormes autour de plusieurs sélections, qui ont moins bien presté, souligne également le Diable Rouge. "La pression sera peut-être moindre désormais. Mais les petites nations ont les mêmes moyens d'analyse que les autres maintenant, des vidéos, des préparateurs physiques, c'est plus serré", pointe Tielemans.

Et le Diable de rappeler que le jeu belge n'a pas été si mauvais qu'on le dit durant cette phase de poules : "Contre la Slovaquie, nous courons après le score sur une erreur individuelle mais si nous marquons le premier but, c'est très différent. Il y a eu les occasions pour gagner ce match et ça aurait changé toute la phase de poules", rappelle-t-il. "Contre la Roumanie, nous avons été très solides et nous nous sommes procuré les occasions. Il n'y a que l'Ukraine qui était une contre-performance individuelle et collective".

Tielemans relativise la seconde place

Les Diables Rouges auraient pu échapper à une moitié de tableau très compliquée si elle avait battu l'Ukraine mercredi. Mais était-ce dans la tête des joueurs ? "Le tableau de gauche est très difficile, oui, mais à droite, ce n'est pas simple pour autant. Il faut garder les pieds sur terre. Nous aurions évité la France en 8e de finale, oui, c'est un gros morceau, mais nous n'étions pas les doigts dans le nez en finale en finissant premiers non plus", relativise l'ancien d'Anderlecht.

"Les calculs sont ce qu'ils sont mais nous, nous étions concentrés sur un objectif : nous qualifier, et voilà. Nous sommes en 8e contre une des meilleures équipes du monde, avec un statut différent du leur car ils doivent toujours gagner", ajoute Youri Tielemans. "Leur banc a presque autant de qualité que leur 11 de base, on le sait. Il faudra bien faire notre analyse et trouver la solution en groupe".