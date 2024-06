"Un désert, une bagnole d'occasion, la défense c'est du placo" : un consultant français démonte les Diables Rouges

Belgique - France, c'est déjà dans deux jours. Nos voisins ont déjà lancé la rencontre.

Un duel entre voisins fait toujours des étincelles. Avant que cela ne se confirme sur le terrain, l'avant-match est déjà chaud. Sniper du paysage audio-visuel français, le consultant Eric Blanc n'y a pas été de main morte à l'heure de parler de nos Diables sur la chaine télé de L'Equipe.

"Ils ont perdu 0-1 contre la Slovaquie, gagné 2-0 contre la Roumanie, fait 0-0 contre l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est une bagnole d'occas'. Il y a un Taxi Driver, c'est Kevin De Bruyne. Tu lui fais une individuelle, tu le marques, ils n'ont plus rien. C'est un désert" avance-t-il.

La France n'a plus peur des Diables

Il poursuit : "Lundi, cette équipe-là que j'ai vue, avec l'état d'esprit, le problème des supporters, va arriver à se refaire la cerise ? Je n'y crois pas. Et même si on taille l'équipe de France, je n'ai jamais été emballé par le jeu de l'équipe de France, mais c'est le jour et la nuit. On est au-dessus de ces mecs-là. J'ai vu une équipe complètement abandonnée. Les Belges, c'est le néant".

Le consultant a particulièrement égratiné notre arrière-garde : "Courtois n'est plus là. Leur défense, c'est du placo chez eux. Il n'y a rien. Tu as Castagne, Vertonghen… Non mais c'est de la rigolade. Ils vont ramasser grave. Moi je vous dis, quarante ans après, 1984 - 2024… 5-0 !".

S'il leur fallait encore une motivation supplémentaire face aux Bleus, la voici servie sur un plateau aux Diables Rouges.