Koen Casteels n'a pas vu la même phase de poules que certains : "Ce n'était pas si mauvais"

Il faudra offrir un tout autre visage que face à l'Ukraine ce lundi face à la France pour espérer passer en quarts de finale de l'Euro. Koen Casteels le sait, mais il relativise aussi les critiques.

Contre l'Ukraine, les Diables Rouges n'ont pas joué un excellent football. Il faudra faire mieux lundi. Koen Casteels peut au moins nous promettre que l'équipe va tout donner.

"Nous allons tous faire de notre mieux et espérons que cela suffira", commence le gardien, qui a rencontré la presse ce samedi à Ludwigsbourg. "C'est un bon adversaire, tout le monde le sait. Mais il y a beaucoup de bons adversaires en huitièmes de finale."

"Nous allons bien nous préparer, avoir un plan clair et le mettre en œuvre le mieux possible. Nous devrons être à un très bon niveau pour pouvoir remporter ce match."

Les Bleus n'ont pas convaincu non plus. Ils n'ont pas encore marqué de but sur le terrain (un penalty et un but contre leur camp), mais n'ont encaissé qu'un seul but.

Être meilleur contre la France que contre l'Ukraine

"La France est une très bonne équipe, très complète", continue Casteels. "Ils n'ont peut-être pas encore montré leur meilleur football à cet Euro compte tenu de leurs qualités. Nous devons certainement rester vigilants."

La phase de groupes s'est déroulée moins facilement que prévu, mais Casteels sait que les Diables peuvent en tirer beaucoup de bonnes choses. "Il ne faut pas tout jeter dans cette phase de poules", estime le portier des Diables.

"Je reste convaincu que nos matchs contre la Slovaquie et la Roumanie étaient bons. Contre la Slovaquie, nous aurions pu gagner 3-1 et tout le monde aurait parlé différemment, c'était surtout l'efficacité qui manquait. Nous devons retenir le positif, mais nous savons aussi que nous devons jouer un meilleur match contre la France que contre l'Ukraine", conclut Casteels.