Un bilan décevant depuis l'arrivée de Marc Coucke : et si la finale contre le Club de Bruges offrait un tournant à Anderlecht ?

C'est une situation un peu étrange. Ce samedi, l'Union et Genk s'affrontent dans un match qui pourrait être décisif dans la lutte pour le titre, et pourtant tous les regards sont déjà tournés vers la finale de Coupe, dimanche entre Anderlecht et le Club de Bruges.

Anderlecht semble filer tout droit vers la quatrième place des Champions' Play-offs, tandis que le Club de Bruges reste pleinement en course pour le titre. Le classement actuel illustre clairement l’écart qui s’est creusé entre les deux clubs. Un tournant historique ? Il y a dix ans, mauves et blauw en zwart étaient encore au coude-à-coude. Ils s’étaient d’ailleurs affrontés en finale de Coupe de Belgique, une rencontre remportée par Bruges. Ce match-là pourrait bien être considéré comme le véritable tournant dans la rivalité historique entre les deux géants du football belge. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : durant la décennie précédente, Anderlecht avait fêté six titres de champion contre un seul pour Bruges. Mais depuis cette fameuse finale, la tendance s’est complètement inversée. Sept années de disette Le dernier trophée remporté par Anderlecht remonte à 2017. Depuis, Bruges a pris les commandes. Et depuis que Marc Coucke dirige le club bruxellois, l’écart entre les deux équipes n’a fait que se creuser. Le Club de Bruges affiche un parcours presque sans faute : 2e, 1er, 1er, 1er, 4e, 1er. Anderlecht, de son côté, n’a jamais vraiment approché ces résultats, avec des classements nettement moins flatteurs : 6e, 8e, 4e, 3e, 11e, 3e. Cette saison encore, la différence est flagrante… à moins que la prochaine finale de Coupe ne vienne une nouvelle fois tout renverser.





