🎥 Comme un air de déjà-vu : "Je m'en fous, pour être honnête", Kevin De Bruyne toujours aussi franc

Kevin De Bruyne n’a pas changé. Toujours aussi tranchant sur le terrain, toujours aussi franc devant les micros. Ce samedi, il a offert à Manchester City une victoire cruciale contre Wolverhampton 1-0, dans un sprint final de Premier League où chaque point compte. Le but ? Une frappe chirurgicale, sur un centre parfait de son compatriote Jeremy Doku.

L’homme du match ? Probablement. Le héros ? Peut-être. Une légende vivante de City ? Sans doute. Mais quand un journaliste de Sky Sports lui signale qu’il est désormais le deuxième joueur à atteindre 250 buts et passes décisives combinés sous Pep Guardiola, juste derrière Lionel Messi, De Bruyne répond comme seul lui sait le faire : "Je m’en fous, pour être honnête." Puis il enchaîne, sans détour : "Je veux juste bien jouer. Marquer, créer, aider l’équipe. À la fin, ce qui compte, c’est gagner."

