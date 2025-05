"On veut gagner et devenir champions" : Kompany, à 90 minutes du sacre, prêt à écrire l'histoire avec le Bayern

À un match du titre avec le Bayern, Vincent Kompany reste concentré avant d'affronter Leipzig. Un nul suffit, mais le coach belge veut la victoire.

L’heure est peut-être venue pour Vincent Kompany d’entrer dans une nouvelle dimension. Ce samedi, son Bayern Munich joue le titre de Bundesliga, et il lui suffit d’un nul face au RB Leipzig pour être sacré champion dès sa première saison à la tête du club.

En conférence de presse, Kompany a été clair. Pas de calculs, pas de faux suspense : "Non, on veut gagner demain et devenir champions." Le message est limpide, et le ton posé. Le coach belge ne veut surtout pas que son groupe se relâche. "Demain est une finale pour nous, et on espère la gagner", a-t-il ajouté.

En face, ce ne sera pas une promenade. Le RB Leipzig n’est pas là pour faire de la figuration. Et s’il y a peu de chances de voir Arthur Vermeeren ou Maarten Vandevoordt débuter, la présence de Loïs Openda en attaque apporte à cette rencontre une saveur particulière pour les supporters belges. L’affiche a un parfum de Belgique, mais l’intensité sera typiquement Bundesliga.

Interrogé sur le cas Harry Kane, Kompany a coupé court à tout débat : "Être champion demain ne changerait rien pour Kane. Le championnat se joue sur 34 journées. C’est juste un sujet médiatique." Une manière de rappeler que la performance individuelle ne prime jamais sur l’objectif collectif.

Et si le Bayern soulevait le trophée sous sa direction, ce ne serait pas seulement un sacre : ce serait l’acte de naissance du règne Kompany en Allemagne.