Ça va chauffer cet été : un géant européen prêt à casser sa tirelire pour un cadre de Bruges

Le Club Bruges veut du concret. Quinze millions d’euros semblent être le prix plancher pour Maxim De Cuyper qui s’est imposé cette saison comme un véritable pilier chez les Blauw en Zwart.

La semaine dernière, on apprenait que le Paris Saint-Germain s’intéresse au latéral gauche. Auparavant, plusieurs clubs italiens et anglais s’étaient déjà manifestés pour tenter d’attirer De Cuyper.

Il faut désormais ajouter Liverpool à cette liste. Selon Anfield Watch, le joueur figure même parmi les priorités du club anglais. Un arrière gauche fait partie des profils activement recherchés par le champion d’Angleterre.

🇧🇪 Understand Maxim De Cuyper is an option for Liverpool this summer.



The club’s scouts have been following him for a while.



The left-back has impressed with his performances in the #UCL this season.



