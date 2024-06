Étonnant : les médias anglais veulent voir la star de l'équipe...sur le banc

Les médias anglais ne sont pas ravis du fond de jeu de l'Angleterre, et réclament même des changements drastiques avant d'affronter une Slovaquie qui n'inquiète pas grand monde.

Jude Bellingham a commencé fort dans cet Euro, avec un but contre la Serbie. Mais ses performances ont depuis baissé d'un cran. Son implication dans le jeu a considérablement diminué : de 93 contacts avec le ballon lors du premier match à seulement 69 contre la Slovénie.

Son succès dans les duels a également diminué, et il n'a pas tenté de tir au but depuis le match d'ouverture. Les médias anglais, tels que Sky Sports et The Athletic, suggèrent que Bellingham est fatigué et frustré.

Il est envisagé de le laisser sur le banc lors des huitièmes de finale contre la Slovaquie. Les journalistes soulignent qu'il a besoin de repos pour revenir à pleine puissance.

Le nombre de matchs qu'il a disputés au cours des deux dernières années (104) contribue à sa fatigue. Sa popularité en Angleterre augmente, comparable à celle de David Beckham, ce qui entraîne également une pression.

Ce serait une énorme surprise et Gareth Southgate devrait bel et bien titulariser son "wonderboy", mais côté anglais, on est inquiet. Du fond de jeu plus que de la Slovaquie en tant que telle, dont nos Diables ont pourtant déjà pu apprendre qu'il fallait se méfier...