La double surprise de Tedesco : un onze étonnant face à la France !

Ainsi, alors qu'on s'attendait à un milieu de terrain renforcé pour lutter face aux Bleus, c'est à l'inverse que s'essaie Domenico Tedesco. Amadou Onana ne sera accompagné que du seul Kevin De Bruyne au milieu de terrain, sans Orel Mangala et sans Youri Tielemans !

Mais pourquoi un tel choix ? Tout simplement... parce que Loïs Openda fait son entrée dans le onze aux côtés de Romelu Lukaku. Un schéma en 4-4-2 avec Yannick Carrasco et Jérémy Doku également alignés, comme une sorte de miroir du schéma français.

Un pari gagnant pour Tedesco ? La réponse à partir de 18h...

The 11 for the round of 16. 🫡 #SelectedByPwC #FRABEL #WirSchaffenDas pic.twitter.com/3MxSN9Lwk5