Les comparaisons avec Jonathan David s'annoncent inévitables : deux attaquants en approche à l'Union

L'Union va à nouveau devoir reconstruire une bonne partie de son effectif cette saison. Notamment en attaque.

Après les duos Undav - Vanzeir et Boniface - Adingra, le binôme Amoura - Nilsson pourrait lui aussi quitter l'Union Saint-Gilloise. Le premier est très convoité, tandis que le second a lui aussi marqué les esprits et entre dans sa dernière année de contrat.

Le board unioniste a donc fort à faire pour renforcer son secteur offensif. Deux attaquants devraient débarquer sous peu au Parc Duden.

Le premier est le Ghanéen Mohammed Gadafi Fuseini. Le joueur de 22 ans appartient au club autrichien du Sturm Graz mais a été loué au FC Randers en deuxième partie de saison, inscrivant 9 buts en 16 matchs de championnat danois.

La cellule de scouting de l'Union continue de ratisser partout en Europe

Selon le média danois Tipsbladet, il va passer sa visite médicale aujourd'hui et s'engager avec l'Union pour un peu plus d'un million d'euros.

Le deuxième attaquant en approche est Promise David. Selon Sacha Tavolieri, l'Union est en passe de boucler l'arrivée du Canadien de 22 ans. Rappelant forcément le passage de Jonathan David à La Gantoise, le natif de Brampton (dans l'Ontario) reste sur une saison à 14 buts en 16 matchs dans le championnat estonien avec le FC Kalju.