Michy Batshuayi se livre sur son retentissant transfert...et tacle le Fenerbahce !

C'est l'un des transferts les plus surprenants de ce mercato : Michy Batshuayi quitte le Fenerbahce et signe chez le grand rival, le Galatasaray.

C'est désormais officiel : Michy Batshuayi a signé à Galatasaray. L'attaquant belge relève un nouveau défi dans sa carrière, en faisant le choix d'un transfert très décrié.

Sur les réseaux sociaux, il s'est confié quant à ce transfert, s'adressant aux supporters. "Chers supporters, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai déployé mes ailes dans cette ville passionnante et passionnée qu'est Istanbul. Certains ont pu penser que j'arrivais ici au crépuscule de ma carrière. Grâce aux clubs qui m'ont fait confiance et au soutien des fans, j'ai remis ma cape de buteur et retrouvé la passion et la lumière dont j'avais besoin pour m'épanouir à nouveau dans un championnat compétitif."

Il explique ensuite sa non-prolongation à Fenerbahce. "Libre de m'engager depuis janvier, j'ai attendu que la confiance soit renouvelée pour la saison à venir. Si je n'ai jamais douté des intentions, je n'ai pas été touché par les actes."

Fort de ce constat, il est désormais temps pour moi de voler pour relever un nouveau challenge. J'ai décidé de m'engager avec Galatasaray et de marquer mon attachement à la ville d'Istanbul et à la Süper Lig."

Il a également justifié son transfert chez l'ennemi juré de Fenerbahce. "Je mesure la portée de ma décision et de cette signature. Je reste droit et fier. Je n'oublie ni qui je suis ni d'où je viens. Mais je sais aussi où je vais. Je suis heureux de rester dans cette ville qui me tient à cœur, de porter les couleurs du club le plus titré ici et vais tout donner pour l'aider à perpétuer sa tradition de succès."