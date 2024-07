Tedesco en prend encore pour son grade : "Vous avez le meilleur milieu de terrain du monde et vous ne l'utilisez même pas dans son rôle !"

La Belgique a été éliminée de l'Euro au stade des 8e de finale, face à la France. Les choix de Domenico Tedesco ont été énormément critiqués.

Face à la France, Domenico Tedesco avait essayé d'innover. Le sélectionneur de la Belgique avait placé son capitaine Kevin De Bruyne un cran plus bas dans l'échiquier, l'obligeant à évoluer à un poste qui n'est pas le sien.

Maintenant que la Belgique est éliminée, Jan et Youri Mulder suivront les Pays-Bas, qui joueront en quarts face à la Turquie. Jan Mulder, dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, a donné des conseils à l'équipe néerlandaise...tout en ne se privant pas de tacler Tedesco.

"Jouez en toute sérénité et pas avec des idées tordues ! Contre la France, c'était inimaginable. De Bruyne s'est éliminé lui-même en jouant beaucoup trop bas."

"Vous avez le meilleur milieu de terrain du monde et vous ne l'utilisez pas dans son rôle.... En tant qu'entraîneur, vous avez un cerveau tactique qui doit être examiné de toute urgence."

"Les Belges avaient déjà fait preuve de courage contre les Roumains. Ils auraient dû continuer à le faire contre la France. Au départ, la composition semblait très offensive, mais sur le terrain, cela ne s'est pas vu", continue Youri. "Tedesco espérait que l'un de ces cinq ou six joueurs offensifs aurait pu faire la différence individuellement. Cela n'a pas été le cas. Mais je dois dire que les Français n'ont rien montré non plus..."