Victoire convaincante du RSC Anderlecht face au PSV Eindhoven

Le RSC Anderlecht défiait le PSV Eindhoven en amical ce samedi. Les Mauve & Blanc se sont imposés sur le score de 3 buts à 0.

Brian Riemer avait aligné un onze assez hybride entre un maximum de titulaires potentiels - Moussa N'diaye, Mats Rits, Mario Stroeykens, Francis Amuzu, Killian Sardella - et quelques jeunes comme Nunzio Engwanda et Nilson Angulo.

En face, le PSV Eindhoven alignait quelques titulaires habituels tels que Luuk De Jong ou Guus Til mais aussi de nombreux réservistes ou retours de prêt, début de préparation oblige (c'était le premier match de la présaison pour le champion des Pays-Bas). Notons que le jeune belge Kjell Peersman, gardien réserve du PSV, n'a pas joué, que ce soit en première ou en seconde période.

En première période, avec une défense centrale expérimentale composée d'Engwanda et Leoni, le RSCA a mis un bel impact et multiplié les assauts via les flancs - Amuzu et Angulo, aligné à droite, prenant souvent leurs vis-à-vis de vitesse. C'est une belle accélération de "Ciske" Amuzu qui a d'ailleurs offert le 0-1 à Angulo.

Un penalty transformé en deux temps par Luis Vazquez (titulaire en pointe) a mis le RSCA dans un fauteuil au retour du vestiaire, avant qu'une belle récupération haute permette à Tristan Degreef, entré en seconde période, de faire 0-3.

En seconde période, plusieurs jeunes ont été lancés par Riemer, qui a très clairement encore besoin de renforts pour le début de la saison d'ici trois semaines.