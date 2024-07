C'est officiel : le Bayern frappe un grand coup en s'offrant l'une des révélations de la saison en Premier League

Il était l'une des priorités du Bayern pour ce mercato estival. Michael Olise rejoint officiellement les rangs bavarois.

Troisième de Bundesliga la saison dernière, le Bayern Munich ne peut plus se permettre pareille déconvenue. Avec l'arrivée de Vincent Kompany, les Bavarois veulent retrouver leur titre de champion d'Allemagne.

Le plus grand club du pays avait déjà, pour la saison prochaine, confirmé les arrivées du défenseur central de Stuttgart Hiroki Ito et de l'ailier gauche de Grenade Bryan Zaragoza (au mois de décembre dernier). Mais il cherchait encore à sécuriser sa réelle priorité.

Michael Olise est un joueur du Bayern Munich

On vous en parlait il y a deux semaines. Le Bayern était sur le point de devancer Chelsea et Newcastle pour s'attacher les services de l'une des révélations de la saison en Premier League, le Français Michael Olise, qui s'apprête à disputer les Jeux Olympiques avec les Bleuets.

Auteur d'une saison à dix buts et six passes décisives avec Crystal Palace, en ne totalisant que 37% de temps de jeu en raison de deux lourdes blessures aux ischios, l'ailier droit de 22 ans vient d'être officialisé par le Bayern Munich. Il s'apprête, lui aussi, à relever le plus grand défi de sa jeune carrière.